Познер объяснил суть предложенной Макроном Путину «финляндизации» Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле предложил модель «финляндизации» Украины, сообщил журналист Владимир Познер KP.RU. Он объяснил, что это означает нейтральное положение страны — подобно тому, которое занимала Финляндия в холодную войну. В то время у Хельсинки были приличные отношения с СССР.

Ну мы помним, что во время холодной войны Финляндия всегда была как бы вне, она не брала ничью сторону, у неё были очень приличные отношения с Советским Союзом, и Запад даже обвинял её в финляндизации. Это как бы такое положение, когда страна придерживается абсолютного нейтралитета и не берёт ничью сторону. Так вот, эту модель вчера Макрон предлагал, высказывал мнение по этому поводу в отношении Украины, — сказал Познер.

Он отметил, что для многих это предложение может быть неожиданным. Контакты России с Францией Познер оценил как выгодные обеим сторонам.

Ранее Макрон заявил, что на переговорах с Путиным он добился деэскалации кризиса вокруг Украины. Российский лидер оценил встречу как содержательную и полезную. Главы государств общались несколько часов.

8 февраля Макрон прибыл с визитом в Киев. Он заявил после встречи с коллегой с Украины, что Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, подчеркнул Макрон.