Познер объяснил Гордону, почему Россия присоединила Крым

https://static.news.ru/photo/736690e4-8fad-11ea-883e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Присоединение крымского полуострова к России стало одной из важнейших геополитических операций в современной истории. Это было необходимо с точки зрения реалий, которые складывались на тот период в мире, заявил журналист Владимир Познер в онлайн-дискуссии со своим украинским коллегой Александром Гордоном.

Познер, известный своей критической позицией по «крымскому вопросу», отметил, что смена власти и события в Киеве в 2014 году свидетельствовали о том, что Украина может войти в состав НАТО. В таком случае на российской границе появились бы войска Североатлантического альянса.

Учитывая эти обстоятельства, логика действий российских властей понятна, сказал журналист.

Крым, где базируется в Севастополе российский военно-морской Черноморский флот, стал бы базой совсем не Черноморского флота, а, скажем, американского шестого флота. С точки зрения этих людей, это являлось экзистенциальной угрозой. И вот они поступили так, как поступили, — объяснил Познер.

Он подчеркнул, что 99% крымчан в любом случае поддержали бы вхождение республики в состав Российской Федерации, так как не чувствовали себя в полной мере украинцами.

Как писал NEWS.ru, ранее депутат немецкого парламента Андрей Хунко поддержал заявление бывшего канцлера Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент не передаст Крым в состав Украины. По мнению члена бундестага, возвращение полуострова — опасный и нереалистичный сценарий.