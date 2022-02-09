Познер дал оценку возможности создания союза Китая и России

По мнению телеведущего Первого канала, журналиста Владимира Познера, возможность того, что Россия и Китай создадут некий союз, крайне мала. Он считает, что Пекину не требуется союза с Москвой, так как он стремится сделать своё государство самым сильным, об этом он написал на своём сайте «Познер.Online».

Что касается блока Россия-Китай, я считаю, что это невозможно. Китай на это не пойдёт. Китаю это не надо. Китай сегодня настолько мощная держава и настолько самостоятельная, принимающая свои решения, что не нуждается ни в каком блоке, — заявил Познер.

По мнению телеведущего, перед КНР стоит единственная цель — стать ведущей державой в мире.

В 1949 году, когда к власти пришли коммунисты, была принята идея, ну, что ли, лозунг: «Столетний марафон». Что через 100 лет, в 2049 году, Китай будет доминирующей державой в мире. Не Америка, никто, а Китай, — отметил телеведущий.

Познер также подчеркнул, что страна следует этому пути совершенно точно. Он также добавил, что Китай видит Россию как привлекательную страну с огромной территорией, но при этом цели испортить с ней отношения у Пекина нет.

Но вообще Китай не любит ссориться. Китай действует гораздо более тонкими методами, огромное терпение, готовность ждать и постепенно накапливать преимущества, — заключил журналист.

Ранее сообщалось, что в Кремле абсолютно не согласны со словами главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля про «авторитарные режимы» в РФ и Китае, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, в ЕС не вправе давать такие оценки.