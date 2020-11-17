У претендентов на пост президента отнимут право на иностранное гражданство

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел его или вид жительство. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.
Данное положение не применяется к президенту РФ, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, — отметил политик.
Кандидат на главный пост страны обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет, уточнил сенатор.
Авторами документа являются Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова,
Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о порядке формирования Совета Федерации и поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Одна из норм обновлённого регламента предусматривает пожизненное сенаторство для бывшего президента страны,
Бывший президент, который прекратил быть таковым до принятия закона, может подать заявление на вхождение в состав Совета Федерации в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу. Сейчас под эту норму подпадает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Кроме того, согласно предложенным изменениям, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательных и исполнительных органов власти в регионах, а также экс-президентов, смогут войти «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».
Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Остальные сенаторы могут быть назначены указом президента на шесть лет, сказано в документе.
Помимо этого, как ранее писал NEWS.ru, Госдуме предложили усложнить процесс лишения экс-президента России неприкосновенности и привлечь к нему Верховный и Конституционный суды. С соответствующей инициативой выступили главы профильных комитетов Федерального собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас.