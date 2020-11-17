У претендентов на пост президента отнимут право на иностранное гражданство

https://static.news.ru/photo/7a76d024-28d7-11eb-8482-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Государственную думу внесли законопроект, который запрещает баллотироваться на пост президента не только гражданину иностранного государства, но и тому, кто ранее имел его или вид жительство. Об этом сообщил член Совета Федерации Андрей Клишас.

Данное положение не применяется к президенту РФ, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением, — отметил политик.

Кандидат на главный пост страны обязан проживать на территории России постоянно не менее 25 лет, уточнил сенатор.

Авторами документа являются Клишас и депутаты Павел Крашенинников и Ольга Севастьянова, сообщает РИА Новости.

Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект о порядке формирования Совета Федерации и поправки в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Одна из норм обновлённого регламента предусматривает пожизненное сенаторство для бывшего президента страны, передаёт RNS. Такому критерию в будущем будет отвечать нынешний глава государства Владимир Путин.

Бывший президент, который прекратил быть таковым до принятия закона, может подать заявление на вхождение в состав Совета Федерации в течение трёх месяцев со дня вступления закона в силу. Сейчас под эту норму подпадает зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, согласно предложенным изменениям, в состав Совфеда, помимо представителей от законодательных и исполнительных органов власти в регионах, а также экс-президентов, смогут войти «не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно».

Получить пожизненный статус сенатора могут граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Остальные сенаторы могут быть назначены указом президента на шесть лет, сказано в документе.

Помимо этого, как ранее писал NEWS.ru, Госдуме предложили усложнить процесс лишения экс-президента России неприкосновенности и привлечь к нему Верховный и Конституционный суды. С соответствующей инициативой выступили главы профильных комитетов Федерального собрания Павел Крашенинников и Андрей Клишас.