«Пожар братоубийственной войны»: Зюганов рассказал о целях США на Украине

США и «вассалы в Киеве» готовы довести ситуацию на Украине до «братоубийственной войны», в то время как Россия, в свою очередь, имеет интересы в этой стране, связанные исключительно с миром и добрососедством, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. В заявлении на сайте партии говорится, что единственная цель, которую преследуют США и «бандеровские формирования» на Украине — бойня в Донбассе. В случае войны, заметил он, «пролитая русская кровь будет оплачена кровью украинцев».

США и их вассалы в Киеве действительно способны раздуть пожар братоубийственной войны, — говорится в обращении Зюганова.

Кроме того, Зюганов считает , что истинная причина конфликта кроется в том, что «вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований настойчиво пытаются организовать бойню в Донбассе».

Если циничный план [США] сработает, пролитая русская кровь будет оплачена кровью украинцев. Допустить это безумие — значит позволить свершиться невиданному историческому преступлению, — отметил он.

Он отметил, что в последние недели ситуация вокруг Украины обострилась и Россия получает обвинения в намерении выступить в роли оккупанта. Зюганов отверг подобное и утверждает, что «у России есть интересы на всём постсоветском пространстве. Связаны они и с Украиной. Это интересы мира и добрососедства, спокойной и достойной жизни граждан, экономического развития и культурного сотрудничества».

Также он отметил, что на Западе не замечают концентрации украинских военных на границе с ДНР и ЛНР — 125 тыс. человек, в то время как группировка российских войск вблизи украинской границы, даже по оценкам представителей США, не превышает 100 тысяч военнослужащих.

Зюганов напомнил, что американская разведка «пережила позор вранья» после сообщений об оружии массового уничтожения в Ираке в ходе компании 2004 года. Тем не менее лидеры западных стран продолжают прислушиваться к утверждениям и прогнозам Пентагона.

Кроме того, глава КПРФ напомнил о преступлениях бандеровцев в ходе Второй мировой войны. Зюганов обеспокоен судьбой русских в Донбассе.

Предшественники нынешних бандеровцев прямо повинны в геноциде русского, белорусского и собственного народа. Их карательные отряды осуществляли самые дикие расправы над населением партизанских районов Белоруссии. <...> Более 600 тысяч жителей ДНР и ЛНР уже приняли гражданство РФ. Наша страна несёт прямую ответственность за их безопасность и саму жизнь. Мы не можем допустить неизбежной расправы над этими людьми, если туда ворвутся каратели-бандеровцы, — сказал Зюганов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.