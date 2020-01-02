https://static.news.ru/photo/c34fc234-2d7d-11ea-9b11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Ввод турецких войск в Ливию осложнит ситуацию в регионе, считает заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков. Он добавил, что дополнительные вооружённые силы не помогут урегулировать конфликт в африканской стране, а пострадают рядовые граждане республики.

Я убеждён в том, что нашим дипломатическим службам вновь придётся думать, как активизировать свои усилия на этом направлении, — цитирует парламентария «Интерфакс».

2 января 2020 года турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию. Это решение предоставило Анкаре разрешение на оказание военной помощи Триполи.

Как писал NEWS.ru, ранее турецкий вице-президент Фуат Октай заявил, что Анкара воздержится от отправки войск в Ливию, если маршал Халифа Хафтар прекратит атаки на Триполи. Некоторое время назад стало известно, что поддерживаемое ООН правительство национального согласия (ПНС) Триполи попросило Анкару о военной помощи для отражения наступления Ливийской национальной армии (ЛНА).

В настоящий момент власть в Ливии оспаривается. ООН признаёт в качестве легитимного правительство национального согласия (ПНС) во главе с Сараджем. В то же время существует так называемое восточное правительство Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, которое поддерживают фельдмаршал Халифа Хафтар и его армия.