Никаких успешных преобразований экс-глава Грузии — Михаил Саакашвили — на Украине проводить не будет. Для нынешнего президента Незалежной — Владимира Зеленского — может стать сюрпризом, что политик начнёт игру не в пользу Киева, а для удовлетворения собственных интересов или в пользу людей, которые помогли занять ему должность руководителя исполкома Национального комитета Украины по реформам.