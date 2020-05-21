Появление Саакашвили на Украине сравнили с известной поговоркой

Никаких успешных преобразований экс-глава Грузии — Михаил Саакашвили — на Украине проводить не будет. Для нынешнего президента Незалежной — Владимира Зеленского — может стать сюрпризом, что политик начнёт игру не в пользу Киева, а для удовлетворения собственных интересов или в пользу людей, которые помогли занять ему должность руководителя исполкома Национального комитета Украины по реформам.
Вторичное появление господина Саакашвили в украинской политике мне видится в сравнении с поговоркой «пустить козла в огород» <...> Сейчас снова Саакашвили запущен — стопроцентно под внешним давлением — возможно, в обмен на какие-то блага для Киева, — считает политолог Владислав Ганжара.
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