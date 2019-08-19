https://static.news.ru/photo/420547d0-c28e-11e9-bd7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Видео истребителей ВВС Швейцарии, сопровождающие Ил-96 специального лётного отряда (СЛО) «Россия» с членами журналистского пула президента России во время полёта во Францию, опубликовал журналист Дмитрий Смирнов.

На ролике видны истребители, которые несколько минут сопровождали российский самолёт до того момента, пока борт РФ не покинул воздушное пространство Швейцарии.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина, — написал Смирнов на своей странице в Twitter.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 августа 2019 г.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сопровождение самолётами ВВС Швейцарии актом гостеприимства. 19 августа два истребителя швейцарских ВВС с государственными флагами на близком расстоянии сопровождали российский борт с делегацией, как только он вошёл в воздушное пространство Швейцарии.

Пресс-секретарь напомнил, что аналогичная ситуация произошла в ноябре 2016 года. Тогда истребители Швейцарии сопровождали борт с членами делегации, направлявшейся на саммит АТЭС в Перу. Путин, комментируя этот инцидент, призвал считать его «почётным эскортом». В 2018 году истребители ВВС Швейцарии сопровождали самолёт с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова, который возвращался из Женевы в Москву, писал News.ru.