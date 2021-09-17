Появились предварительные данные ЦИК о результатах выборов в Госдуму

Появились первые предварительные данные Центральной избирательной комиссии о результатах выборов в Госдуму.

По результатам обработки 8,97% протоколов в списке партий лидирует «Единая Россия» с 38,68% голосов. Следом идёт партия КПРФ с, за которую проголосовали 25,17%, на третьем месте расположилась ЛДПР — 9,6% и замыкают четвёрку «Новые люди» — 7,9%.

В этом году выборы проходили три дня, с 17 по 19 сентября, ежедневно с 8:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах.

Госдума избирается сроком на пять лет. Половина депутатов была избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Явка на выборы в Госдуму на 18:00 воскресенья превысила 45%.

Ранее в Центризбирком поступили 137 обращений из 45 субъектов России с жалобами на возможное принуждение к голосованию. Они переданы для рассмотрения в правоохранительные органы.