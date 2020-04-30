Появились данные о причастности США к сносу памятника Коневу в Праге

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге была причастна американская фирма. Она подготовила заключение для обоснования демонтажа скульптуры.

Скандал разгорелся 3 апреля, когда статую по инициативе властей района Прага-6 сняли с постамента. Староста района Ондржей Коларж тогда в шутку отмечал, что причина демонтажа — несоблюдение требования о ношении медицинской маски со стороны Конева.

Выяснилась интересная деталь. Отец Ондржея Коларжа занимал различные посты в МИД Чехии, был послом в США и России. Сейчас он служит старшим советником в американской консалтинговой компании Squire Patton Boggs, которая готовила заключение для обоснования демонтажа памятника. Вот такой семейный подряд, — констатировал постпред на онлайн-заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Демонтированную скульптуру передали в хранилище музея памяти XX века. По словам внучки военачальника Елены, музей не является тем местом, где должен находиться монумент освободителю чешской столицы. Она добавила, что получает много сообщений от жителей Праги, в которых чехи извиняются за действия своих властей.

Сразу после случившегося МИД РФ предложил чешским коллегам начать диалог по поводу грубого нарушения обязательств по совместному договору об основах дружеских отношений от 1993 года. По словам Лаврова, по соглашению, Чехия обязана «свято оберегать и обеспечивать доступ к памятникам, в том числе к памятнику маршалу Коневу».

Ситуацию прокомментировал и президент Чехии Милош Земан. По его словам, те, кто распорядился демонтировать монумент, совершили «глупый» и «смешной» акт, однако реакция России на это выглядит неадекватной, писал NEWS.ru.

В начале мая 1945 года войска под командованием Конева участвовали в Пражской операции. Это последняя стратегическая операция Красной армии в Великой Отечественной войне, в ходе которой была уничтожена немецкая группа армий «Центр» и часть сил группы армий «Юг», от немецких войск была освобождена Чехословакия и её столица.