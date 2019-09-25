Жизнь не стоит на месте, и развитие технологий не позволяет уже чиновникам, спрятавшись за толстой именной дверью или затемнёнными стёклами дорогого авто, просто игнорировать публичную сторону своей работы. Приходится как-то выходить в народ, и безопаснее всего это делать, конечно, в соцсетях. Очень удобный формат: приехал куда-нибудь, сфотографировался, написал о планах сделать жизнь лучше и веселее — готов открытый демократический политик нового толка. Особенно это помогает, когда из Кремля постоянно требуют быть к людям помягче, а на вопросы смотреть шире. Воздерживается от всей этой суеты у нас только Владимир Путин, но ему можно, это никого не удивляет.

Как известно, в соцсетях свои нехитрые законы успеха, выраженные в числе подписчиков и лайков. Соответственно, если хочешь прослыть чиновником, которого не страшно взять с собой на прорыв России в светлое будущее, показатели должны быть хорошими, и тут на помощь приходят старые проверенные приёмы — накрутки.

Центр политической конъюнктуры (ЦПК) провёл исследование «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram», в ходе которого подсчитал, какой у глав субъектов Российской Федерации процент ботов в подписчиках. Для этого использовался сервис IG Audit, который по ряду критериев выявляет неживые аккаунты с погрешностью 8%. В результате этого исследования выяснилось, что наиболее засорённые ботами аккаунт ведёт глава Тувы Шолбан Кара-оол, 63% подписчиков которого не являются реальными пользователями Instagram. Следом расположились мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (50%), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев (47%). Обладателем самого «чистого» аккаунта является губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин. У него всего 13% ботов, но и подписчиков у него только около 2 тысяч. В среднем же, по этой статистике, у российских губернаторов в подписчиках 30,4% ботов.

Говорит ли нам это что-то о качествах самих этих политиков? Вряд ли. Разве что в том смысле, что эта статистика позволяет оценить их умение выбирать специалистов под конкретные задания. Пожалуй, ни для кого не станет сюрпризом, что соцсети большинства губернаторов ведут специально обученные люди. И вот эти люди, которым, вероятно, была поставлена задача сделать своих работодателей популярными в интернете, решили, что создание интересного контента, новостных поводов, честная работа по развитию аккаунта — это слишком сложно и долго, не то что просто накрутить число подписчиков. Логичным сейчас было бы этим самым специалистам урезать зарплату ровно на этот неправедный процент, что стало бы неплохим уроком для всего, так сказать, сообщества SMM-щиков.

Ещё надо понимать, что вот эта история с ботами в соцсетях — это ведь проявление той же самой системы, которая заставляет полицейских подкидывать людям наркотики, а борцам с экстремизмом на бюджетной зарплате тащить в тюрьму по липовым делам ничего не понимающих подростков. Когда система опирается и делает соответствующие выводы исключительно на числах, не подвергая их критическому анализу, исключая контекст, она неизбежно будет порождать мёртвые души в соцсетях и на избирательных участках и увеличивать количество живых и здоровых в местах, где никому не хотелось бы оказаться.

Если же вернуться к Инстаграму, то нужно помнить, что губернаторы — не микроинфлюенсеры и не бьюти-блогеры, они не живут за счёт рекламы модных брендов, следовательно, нет смысла требовать от них популярности и сетевых рекордов. Чиновники в соцсетях должны информировать и реагировать на сигналы, поступающие по этому каналу связи. А зарплаты smm-щиков лучше передать какому-нибудь хоспису, значительно больше будет пользы.