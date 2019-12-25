РК «Сармат» РК «Сармат» Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Турецкий повар Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, пообещал испечь для президента России Владимира Путина торт в виде ракетного комплекса «Сармат».

Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек. Не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент. Но лучше было бы угостить с пылу с жару, поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на приём с тортом метровой длины в виде ракеты «Сармат», — цитирует повара РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, первый запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) российского производства «Сармат» планируется осуществить в ближайшее время,. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях