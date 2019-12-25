https://static.news.ru/photo/2358096a-274e-11ea-a052-fa163e074e61_660.jpgРК «Сармат»Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости
Турецкий повар Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, пообещал испечь для президента России Владимира Путина торт в виде ракетного комплекса «Сармат».
Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек. Не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент. Но лучше было бы угостить с пылу с жару, поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на приём с тортом метровой длины в виде ракеты «Сармат», — цитирует повара РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, первый запуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) российского производства «Сармат» планируется осуществить в ближайшее время,. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.