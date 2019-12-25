Полгода назад я отправлял по почте Владимиру Путину наш традиционный пирог бёрек. Не знаю, попробовал ли мой подарок российский президент. Но лучше было бы угостить с пылу с жару, поэтому я бы хотел приехать в Москву и прийти к Путину на приём с тортом метровой длины в виде ракеты «Сармат», — цитирует повара РИА Новости.