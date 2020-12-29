Потом сон пропадает: Хуснуллин рассказал, как Путин отчитывает подчинённых

https://static.news.ru/photo/e0ab9366-49ed-11eb-8896-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: vk.com/khusnullin_marat

Президент России Владимир Путин в случае недовольства подчинёнными не повышает голос, однако от его спокойного тона пропадает сон. Об этом рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Во время прямого эфира в Instagram один из подписчиков задал вопрос чиновнику о том, как Путин ругает подчинённых.

Он умеет сказать тихо, спокойно, но жёстко, — цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Вице-премьер добавил, что после критики президента «потом сразу сон пропадает».

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин раскритиковал членов правительства из-за роста цен на продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он, в частности, потребовал от министров ответить, как долго они будут экспериментировать с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо принять меры и сдержать рост цен на продукты питания. По его словам, ФАС, Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг и вице-премьеры не проконтролировали рост цен на продукты и «упустили ситуацию».