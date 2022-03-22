Потеря контроля: что сейчас чувствуют россияне за рубежом

Россотрудничество запустило в Telegram чат-бот для соотечественников, которые сталкиваются с нарушением прав и травлей за границей из-за проведения военной операции на Украине. Сервис заработал 28 февраля и меньше чем за месяц ведомство получило несколько сотен обращений. Большинство запросов касаются возвращения в Россию, однако многим гражданам требуется помощь в отстаивании своих прав за рубежом или психологическая помощь.

Бот Россотрудничества работает по четырём направлениям. Самое популярное — помощь в возвращении в Россию. С таким запросом обращаются не только граждане РФ, но и и украинцы, которые хотят эвакуироваться из зоны боевых действий. Такие запросы ведомство направляет в МИД, Минобороны, Росгвардию или Минздрав.

Вторая по популярности тематика запросов — нарушение прав россиян за границей. В эту категорию входят посты в соцсетях с угрозами и ненавистью, случаи ущемления прав по национальному признаку со стороны иностранных граждан или организаций. Обращения по этому поводу приходят из многих стран мира: из Евросоюза, Великобритании, Украины, Израиля, США и даже Шри-Ланки.

Также Россотрудничество принимает от неравнодушных соотечественников волонтёрскую помощь для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Добровольцы предлагают юридические консультации, транспорт и гуманитарную помощь для украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий.

Отдельно ведомство оказывает психологическую помощь. Как рассказал NEWS.ru замглавы Россотрудничества Дмитрий Поликанов, эта часть проекта реализуется совместно с некоммерческим центром «Мир семьи». По его словам, профессиональные психологи по видеосвязи проводят консультации с людьми, ощущающими психологическое давление за рубежом.

Поликанов отметил, что люди обращаются с совершенно разными вопросами: от проблем с переводом денег в Россию и за рубеж из-за экономических ограничений до надписей «русским вход запрещён» на детских площадках.

Сейчас потихоньку травля начала немного спадать, потому что к этому стали привлекать общественное внимание. В некоторых странах люди не побоялись в суд обращаться. Когда несколько раз возникла угроза обращения в суд, русофобы назад откатились. Но в целом это всё равно продолжается, — поделился он.

Латвия, Рига, 16.03.2022. Полицейский спецназ у Рижского русского театра Victor Lisitsyn/Global Look Press

Замглавы ведомства рассказал и о другом формате помощи россиянам за рубежом. В Армении сотрудники «Русского дома» (местного офиса Россотрудничества) провели консультации с участием местных властей и юристов для новоприбывших граждан РФ, которые покинули страну за последнее время. Им помогают обустроиться на новом месте с минимальными потерями, зарегистрировать бизнес и решить другие формальности. Такую практику планируется распространить и на другие страны.

Россия о них заботится и понимает, что скорее всего многие из них потом захотят вернуться, — подчеркнул он.

Директор центра «Мир семьи» и зампред Совета по правам человека при президенте Ирина Киркора рассказала NEWS.ru, что их НКО не ограничивается психологической помощью людям, которые написали в чат-бот. В том числе центр взаимодействует с различными некоммерческими организациями, Красным крестом и волонтёрами.

По её словам, основная проблема у людей, которые ищут помощи психологов — потеря ощущения контроля над своей жизнью. Люди лишились планов и возможности прогнозировать будущее. В результате им приходится перестраиваться, что и вызывает тревожность, стресс, страх и панику. При этом у кого-то это приводит к апатии, а у кого-то — наоборот к агрессии.

Консультация — это не разовая история, что мы один раз поговорили и всё. Мы с человеком продолжаем поддерживать связь, потому что ситуации, в которых оказались люди — это не ситуации единомоментного решения вопроса. Это вопрос психотравмирующей ситуации, которая продолжается, постоянное травмирование происходит, появляются новые обстоятельства, — поделилась Киркора.

Богатая палитра

Основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов в середине марта обратился к своим заграничным подписчикам и друзьям в соцсетях с просьбой рассказать, как иностранцы из их окружения сейчас относятся к россиянами, России и военной операции на Украине. Он получил более ста откликов.

Большинство живущих в других странах пользователей писали ему, что люди очень чётко разделяют своё отношение к боевым действиям и отношение к выходцам из РФ. В европейских странах и в Соединённых Штатах многие россияне получали от своих друзей предложения помощи и поддержки, а работодатели предлагали при первом первом же проявлении травли от коллег обращаться к ним за помощью.

Практически все комментаторы пишут о жёстком негативном отношении к российским властям в связи с их действиями. Однако на простых людях это отражается мало. Более того, россияне за границей рассказывают, что смогли сохранить отношения с членами украинской диаспоры и даже подружиться с прибывшими беженцами.

В плане бытового общения, основной вектор — вполне искреннее недоумение (не порицание, не осуждение), но вместе с тем, довольно частые попытки причислить конкретного человека к условно «своим», дистанцировать от, опять же, условно «злых русских», — рассказал один из комментаторов об опыте своей родственницы в Германии.

Однако некоторые пишут и о травле детей в образовательных учреждениях и о проблемах на работе. Есть и более неожиданные последствия: организациям, имеющим в своём названии слово «русский», приходится в экстренном порядке его убирать.

В разговоре с NEWS.ru Фирсов рассказал, что за границей действительно были «всплески русофобии» с увольнениями и травлей, однако тотальным явлением это не стало. По его словам, в России у людей может создаться ощущение о негативном отношении ко всем россиянам и всему русскому, однако в реальности это не так.

При том, что отношение к военной операции, властям России, достаточно негативное за редкими исключениями, в отношении к населению палитра более богатая. Есть элементы сочувствия, попытки поддержки, — объяснил социолог.

Jochen Sand/moodboard/Global Look Press

Он отметил, что в целом в западной культуре развит навык разделять отношение к власти и к обычному населению. Однако в разных культурах ощущаются разные оттенки. Так, в Великобритании подобное разделение ощущается меньше, поэтому, по словам Фирсова, «там страдает Фридман, который многое сделал, чтобы быть европейским человеком».

В Италии, Франции, Греции, Испании, Соединённых Штатах навык разделения элит и властей развит больше. Более того, как отметил эксперт, в странах с «сильной историей» — в США и Германии есть группа «понимающих Путина», которые не оценивают военные действия резко негативно.

В Азии ситуация совсем другая. В комментариях на странице Фирсова жительница Китая рассказала, что власти запретили в соцсетях осуждать действия российской армии и собирать деньги на помощь украинцам. Более того, сотрудники правоохранительных органов начали ходить по домам выходцев с Украины, проверять документы и узнавать об их позиции по боевым действиям. В то же время журналисты местного телевидения, по словам китаянки, сотрудничают только с российской армией и рассказывают от ситуации со стороны Москвы.

Страны, где сильные антиамериканские настроения, всю эту историю восприняли как вызов Америке в первую очередь, а Украина случайно подвернулась, — объяснил Фирсов.

По его словам, в европейских странах тоже есть антиамериканские настроения. Однако в первую очередь они ощущают себя частью единой западной цивилизации, а разногласия с США считают «внутренней кухней». Поэтому в этих государствах военная операция, наоборот, поспособствовала консолидации.