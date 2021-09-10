Потасовку устроили в Саратове по случаю приезда Грудинина

Потасовка произошла в Саратове на встрече избирателей с депутатами КПРФ. Видео с мероприятия появилось в Сети.

Причиной драки стало появление на встрече предпринимателя Павла Грудинина. Спустя несколько минут после начала мероприятия люди стали кричать в сторону бизнесмена: «Позор!» и «Уходи!». Также местные жители обвинили коммунистов, что они вытоптали газон.

Павел Грудинин не был допущен к выборам в Госдуму, Верховный суд признал законным это решение ЦИК. Председатель избирательной комиссии Элла Памфилова раскритиковала Грудинина за махинации с офшорными счетами, а КПРФ — за защиту бизнесмена.

Между тем КПРФ возлагала на предпринимателя большие надежды. Коммунисты даже внесли его в федеральную тройку, так как рассчитывали на спонсорство партии.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова прокомментировала намерение директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина подать на неё в суд. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» она назвала его слова «предвыборным трёпом».