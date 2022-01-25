Постпредство РФ в ООН: США и НАТО «наводнили» Украину оружием

Постпредство России при ООН заявило, что США и Североатлантический альянс «наводнили» Украину вооружениями и «бесчисленными» советниками. При этом они рассказывают соотечественникам о скоплениях российских войск, культивируя среди них русофобию, и забывают уточнить, это российские силы находятся на российской территории, сообщается на сайте дипломатического представительства.

Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе, — подчеркнули дипломаты.

Они посоветовали перепроверять любые подобные «факты», в первую очередь, если они представлены США, поскольку проверка их, как правило, не подтверждает.

Ранее стало известно, что утверждения официальных лиц Украины об отсутствии угрозы эскалации обстановки на границе противоречит действиям Москвы, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. По её словам, в Вашингтоне наблюдают подготовку военных РФ. Она добавила, что также продолжается «агрессивная риторика» со стороны России. Слова ничем не подтвердила.