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Постпредство РФ обратилось в ОБСЕ из-за блокировки в Facebook

00:34, 17 января 2022
Постпредство РФ обратилось в ОБСЕ из-за блокировки в Facebook Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Постпредство РФ в Вене обратилось к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой поддержать Россию из-за блокировки страницы делегации в Facebook. Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал в Twitter действия соцсети «вопиющим актом цензуры».

Просим генерального секретаря г-жу Х. Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку!отметил Гаврилов.

В постпредстве добавили, что узнали о блокировке аккаунта делегации «с сожалением».

Требование снять ограничения с аккаунта ранее компании Meta, которая владеет соцсетью Facebook, направил Роскомнадзор.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене. Как рассказал руководитель делегации Константин Гаврилов, в соцсети сослались на якобы запрещённое содержание страницы. При этом, по его словам, там публиковались только заявления руководства РФ и МИД.

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