Постпредство РФ обратилось в ОБСЕ из-за блокировки в Facebook

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскомнадзор обратился к американской компании Meta с требованием в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальной странице делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам безопасности в соцсети Facebook, об этом 16 января сообщило ведомство на официальном сайте. Ранее Facebook заблокировал доступ к странице делегации, сославшись на запрещённый контент.

Роскомнадзор обратился к американской компании Meta с требованием в кратчайшие сроки восстановить доступ к официальной странице делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам безопасности в соцсети Facebook, об...