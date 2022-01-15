Постпредство РФ обратилось в ОБСЕ из-за блокировки в Facebook
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:34, 17 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Постпредство РФ в Вене обратилось к генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой поддержать Россию из-за блокировки страницы делегации в Facebook. Глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов назвал в Twitter действия соцсети «вопиющим актом цензуры».
Просим генерального секретаря г-жу Х. Шмид поддержать своим авторитетом нашу законную просьбу. Это вопиющий акт цензуры в информпространстве. Заранее признательны за поддержку! — отметил Гаврилов.
В постпредстве добавили, что узнали о блокировке аккаунта делегации «с сожалением».
Требование снять ограничения с аккаунта ранее компании Meta, которая владеет соцсетью Facebook, направил Роскомнадзор.
Ранее стало известно, что Facebook заблокировал официальную страницу делегации России на переговорах в Вене. Как рассказал руководитель делегации Константин Гаврилов, в соцсети сослались на якобы запрещённое содержание страницы. При этом, по его словам, там публиковались только заявления руководства РФ и МИД.