Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам

Многие представители дипломатического корпуса и международных организаций в Австрии интересуются возможностью вакцинации от коронавируса российскими препаратами. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В своём аккаунте в Twitter Ульянов
Частично это будет зависеть от европейских властей, — отметил постпред
Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.
Ранее NEWS.ru писал о том, что японцы вспомнили о помощи СССР и захотели привиться «Спутником V». Читатели японской газеты Mainichi Shimbun на сайте издания поддержали использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментарии были оставлены под статьёй посла РФ в Японии Михаила Галузина.