Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Многие представители дипломатического корпуса и международных организаций в Австрии интересуются возможностью вакцинации от коронавируса российскими препаратами. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В своём аккаунте в Twitter Ульянов сообщил , что работа в данном направлении уже ведётся, однако займет определённое время — «не меньше месяца».

Частично это будет зависеть от европейских властей, — отметил постпред

Как сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам Евросоюза по эффективности, безопасности и качеству.

Ранее NEWS.ru писал о том, что японцы вспомнили о помощи СССР и захотели привиться «Спутником V». Читатели японской газеты Mainichi Shimbun на сайте издания поддержали использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Комментарии были оставлены под статьёй посла РФ в Японии Михаила Галузина.