Постпред в Вене оценил подход Москвы к продлению СНВ-3

https://static.news.ru/photo/24b1e8de-6038-11eb-8a31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russia Look/Global Look Press

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что быстрая ратификация соглашения о продлении СНВ-3 отражает ответственный подход Москвы к стратегической стабильности в мире.

Обычно ратификация международных договоров в РФ занимает много времени. В случае продления договора СНВ российский парламент, судя по высказываниям его высокопоставленных представителей, будет стремиться завершить процесс в рекордные сроки, практически сразу, — отметил Ульянов в Twitter.

Он добавил, что дальнейшее действие ДСНВ без пауз демонстрирует отношение России к международной безопасности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нижняя палата российского парламента на пленарном заседании 27 января рассмотрит законопроект о продлении ДСНВ. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Документ для ратификации соглашения о продлении договора между РФ и США внёс в Госдуму президент РФ Владимир Путин.