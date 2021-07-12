Постпред США в ООН высказалась о непринятии гуманитарной резолюции РФ

Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что предложенная Россией гуманитарная резолюция по Украине не нужна для оказания этой стране помощи. За проект проголосовали только Россия и Китай, остальные участники воздержались, сообщает РИА Новости.

Нам не нужна эта фарсовая резолюция, чтобы оказывать гуманитарную помощь. США предоставили украинскому народу гуманитарную помощь на более чем 600 миллионов долларов, и мы продолжим оказывать столько помощи, сколько потребуется Украине и соседним странам, которые принимают у себя украинцев, — заявила Томас-Гринфилд.

О результатах голосования по резолюции, которые привели к её непринятию, уже высказался Китай. Постоянный представитель Китая при всемирной организации Чжан Цзюнь заявил, что непринятие Совбезом ООН проекта резолюции РФ по Украине вызывает сожаление. При этом он отметил, что КНР проголосовала за предложенный документ, так как хочет донести до международного сообщества «важность гуманитарного вопроса» на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что непринятие гуманитарной резолюции позволит Киеву как и прежде прикрываться мирными жителями в качестве щита и размещать тяжёлые вооружения у больниц и детсадов.