Постпред России при ООН раскритиковал решение США по ВОЗ

https://static.news.ru/photo/3614a7a6-7f10-11ea-81d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение США прекратить финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) наносит ей серьёзный урон. Об этом заявил постпред РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

По его словам, ВОЗ играет ведущую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что решение США «вызывает сожаление», передаёт РИА Новости.

Такие действия наносят серьёзный урон международной организации, которая играла и продолжает играть ведущую, координирующую роль в борьбе с пандемией COVID-19, — заявил Гатилов.

Американский президент Дональд Трамп 14 апреля заявил, что Вашингтон прекращает финансирование ВОЗ из-за того, что организация якобы не предоставила своевременную информацию о пандемии коронавируса.

NEWS.ru писал, что в российском МИД назвали решение США эгоизмом. Замглавы ведомства Сергей Рябков считает, что такой шаг заслуживает осуждения и всяческого порицания.

Всего в мире коронавирусом заразились 2 млн человек, более 126 тысяч умерли, более 493 тысяч выздоровели.