https://static.news.ru/photo/2723ebfe-e11c-11e9-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Фото: МИД РФ

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран с высокой вероятностью предпримет четвёртый шаг по сокращению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). На этом фоне вполне реальной выглядит перспектива полного разрушения сделки.

При этом, по словам Ульянова, такое развитие событий невыгодно даже США, учитывая их озабоченность действиями Тегерана. Несмотря на это, считает постпред, Вашингтон сохранит курс на «максимальное давление».

Иран, в свою очередь, будет добиваться восстановления баланса в рамках ядерной сделки между ядерными и экономическими обязательствами, который был подорван в результате деятельности Запада, подчеркнул дипломат.

Ульянов отметил, что Россия поддерживает усилия Франции по сохранению СВПД, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что главы МИДов стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе провели встречу, в ходе которой согласились с безальтернативностью соглашения. Они подтвердили, что сделка не должна становиться разменной монетой в рамках решения других проблем.