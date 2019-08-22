https://static.news.ru/photo/3dcda6d7-3d99-4be1-a307-b0854038e41b_660.jpg Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) находится в зоне риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, это может привести к новой гонке вооружений, передаёт ТАСС .

Вашингтон 18 августа провёл первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которая была запрещена ДРСМД. При этом 21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён.

Срок СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. Глава Пентагона Марк Эспер ранее назвал условия для его продления, писал News.ru.