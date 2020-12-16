Постпред РФ в ЕС отреагировал на расследование об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/b3b233be-3f99-11eb-9867-fa163e074e61_660.jpg Владимир Чижов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов прокомментировал расследование Алексея Навального о секретной группе убийц из ФСБ.

Тут я не вижу никакой логики. Очевидно, на фоне пандемии и других новостей «первой линии» судьба Навального стала уходить в тень. Наверное, человеку стало обидно, и он решил поддержать интерес, — передаёт РИА Новости.

По его словам, сначала в отравлении оппозиционера обвиняли одну российскую спецслужбу, а теперь — другую. Чижов считает, что ситуация, с одной стороны, выглядит комичной, а с другой — вызывает вопросы «к тому, кому изначально это было выгодно», не уточнив, о ком идёт речь.

Ранее Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию.

По его словам, эти люди летали за ним во всех поездках по России. Некоторые передвигались на тех же самолётах, некоторые вылетали раньше. По версии политика, решение о его убийстве было принято после его объявления о намерении баллотироваться на пост президента в 2016 году.

Оппозиционер отметил, что расследование провела группа Bellingcat совместно с изданием Insider, а команда Навального подключилась к нему уже на финальном этапе.

Позднее информацию из расследования подтвердил журналистам The New York Times высокопоставленный сотрудник служб безопасности Германии.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров также прокомментировал расследование. Он назвал его «бездоказательным».

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он отмечал, что останется в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали, писал NEWS.ru.