Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал новые санкции Киева «пещерной акцией»

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов прокомментировал украинские санкции против учреждений культуры и науки РФ. По его словам, подобная «пещерная акция» недопустима в международном сообществе.
Кузнецов отметил, что ранее Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО. Теперь же все её усилия направлены только на противостояние России. Упомянутыми санкциями Киев противопоставляет себя культурному сообществу всего мира.
Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки, — цитирует российского постпреда РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских культурных учреждений 15 мая. Ограничения вводятся сроком на три года.