Постпред РФ при ЮНЕСКО назвал новые санкции Киева «пещерной акцией»

https://static.news.ru/photo/a4afbb46-99ba-11ea-9c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов прокомментировал украинские санкции против учреждений культуры и науки РФ. По его словам, подобная «пещерная акция» недопустима в международном сообществе.

Кузнецов отметил, что ранее Украина вносила заметный вклад в деятельность ЮНЕСКО. Теперь же все её усилия направлены только на противостояние России. Упомянутыми санкциями Киев противопоставляет себя культурному сообществу всего мира.

Это выглядит так, словно какой-то дикарь с дубиной пришел и устроил скандал на концерте симфонической музыки, — цитирует российского постпреда РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях в отношении российских культурных учреждений 15 мая. Ограничения вводятся сроком на три года.