Постпред РФ при Совете Европы назвал риски выхода из организации

https://static.news.ru/photo/71c8e848-853b-11eb-8c79-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press

Постпред России при Совете Европы Иван Солтановский предостерёг против выхода из организации. По его словам, у СЕ более 200 конвенций и дополнительных протоколов, к 68 из них Россия присоединилась.

Эти инструменты работают в интересах нашей страны и её граждан. Выход из организации приведёт к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением, — подчеркнул Солтановский в интервью «Независимой газете».

Он добавил, что «придётся забыть» и об участии России в соглашениях Совета Европы, которые, к примеру, касаются соглашений о борьбе с коррупцией или совместном производстве фильмов.

Кроме того, постпред отметил, что за столами в Ассамблее сидят не дипломаты, а политики, которые представляют интересы своих граждан. Хотя есть и те, кто отнимает у ПАСЕ время, устраивая «цирковые шоу».

Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьёзной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас, — считает Солтановский.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на парламентских площадках европейских организаций противостояние с РФ доведено до абсурда, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, на площадке ПАСЕ «гораздо меньше конструктива, которого и на площадке Комитета министров достаточно дозированное количество». Однако, по его словам, если Россия не присутствует на площадке, то её гораздо легче маргинализировать, демонизировать.