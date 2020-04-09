Постпред РФ при ООН призвал отменить мешающие борьбе с COVID-19 санкции

https://static.news.ru/photo/c9b30320-7af8-11ea-8f10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nancy Siesel/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на видеоконференции Совбеза всемирной организации, предложил отменить односторонние и многосторонние санкции в отношении развивающихся стран в связи с пандемией.

Он отметил, что эти государства сталкиваются с «огромными сложностями» и им необходимо помогать в первую очередь. ООН является лучшей платформой для координации такой помощи, заявил Небензя и призвал снять все наложенные в обход организации ограничения.

Мы не должны одной рукой помогать кому-то, а другой — вредить, — цитирует дипломата сайт постпредства.

Небензя добавил, что для победы над коронавирусом мировому сообществу необходимо преодолеть предрассудки, фобии, страхи, недоверие и подозрения.

В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных коронавирусом. Скончались более 95 тысяч человек, выздоровели свыше 358 тысяч.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 711 человек, умерли 79.

Ранее NEWS.ru писал, что в ГА ООН была заблокирована резолюция об отмене санкций в отношении России, препятствующих борьбе с COVID-19. Против документа высказались США, Великобритания, Грузия, Украина и ЕС. В Госдуме назвали это решение маразмом.