https://static.news.ru/photo/0cb1f1e2-2011-11ea-bbee-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/Global Look Press

Совет министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе является одним из худших в истории, заявил российский постпред при организации Александр Лукашевич.

По его словам, то, что дипломаты из РФ видели в словацкой столице, — «сюжет для отдельного детективного романа».

Братислава стала одним из самых провальных из министерских заседаний за всю историю, — подчеркнул он.

Лукашевич уточнил, что российскую сторону озадачила позиция западных партнёров, которые «вероломно расправились со всей гаммой» предложений, поступивших от России. Постпред отметил, что «особо отличились» ряд стран Евросоюза, США и Украина, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее в МИД РФ заявили, что Эстония продолжает политику ликвидации русскоязычного образования. В ведомстве выразили надежду, что на это должным образом отреагируют международные организации.