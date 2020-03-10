https://static.news.ru/photo/7feb9352-62c9-11ea-93f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Москва считает проходящий в Нидерландах суд по делу о крушении Boeing в небе над Донбассом глубоко политизированным. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он возмутился, что Россия была отстранена от участия в расследовании, несмотря на неоднократные попытки Москвы содействовать следственным органам.

Поэтому мы считаем, что те судебные процедуры запущенные — скорее это какое-то политическое судилище, которые никакого не имеют отношения к профессиональному расследованию, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, заангажированность участников этого расследования не подлежит сомнению. Однако, как отметил Лукашевич, причину произошедшей трагедии необходимо установить «вне политического контекста».

Судебное заседание по делу о крушении MH17 состоялось в понедельник, 10 марта. Следовали считают, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Его могли привезти на территорию Донбасса из России. Обвинение предъявили заочно трём гражданам РФ Игорю Стрелкову, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко. Они объявлены в международный розыск.

Ранее NEWS.ru писал, что один их фигурантов дела о крушении рейса МН17 на востоке Украины россиянин Олег Пулатов полностью отрицает свою вину. Об этом заявила в понедельник адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого в судебном процессе. Пулатов — единственный из четырёх подозреваемых, адвокаты которого присутствуют на процессе.