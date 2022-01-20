Постпред РФ при ЕС не нашёл смысла продолжать разговор России и НАТО

Встреча России и НАТО по гарантиям безопасности в Брюсселе 12 января представляла собой в большей степени исключение, чем полноценное восстановление заседаний Совета Россия — НАТО. Причиной этого является отсутствие позитивной повестки.Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Я думаю, что совет Россия — НАТО не возобновился, это скорее было исключение. Ведь почему работа Совета Россия — НАТО постепенно сошла на нет? Потому что с НАТО у нас не было позитивной повестки дня. О чём говорить? Проводить встречи ради того, чтобы увидеться? Наверно, это не имело смысла, — отметил он.

По словам дипломата, всё общение в последнее время сводилось к Украине.

Встречаться, чтобы в очередной раз что-то слушать про Украину? Для этого Совет Россия — НАТО нам не нужен, — резюмировал Чижов.

Переговоры по гарантиям безопасности между РФ и США прошли 10 января в Женеве. 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе, а 13 января в Вене прошли консультации в рамках ОБСЕ.

Переговоры проводились в связи с тем, что 17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.