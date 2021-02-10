Постпред РФ при ЕС назвал трудными переговоры Борреля в Москве

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Прошедшие переговоры в Москве верховного председателя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля были трудными. Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе, чрезвычайный и полномочный посол Владимир Чижов.

По мнению российского дипломата, несмотря на то что переговоры особенно для европейской стороны были трудными, они носили высокопрофессиональный характер. Чижов также назвал преувеличением заявление Борреля, «что наши отношения «достигли дна», передаёт ТАСС.

Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным, — сказал Чижов.

Он отметил, что на переговорах в Москве рассматривались те сюжеты, по которым позиция РФ и Евросоюза близки или даже совпадают.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ыл с визитом в Москве 4–6 февраля. По итогам поездки он констатировал, что у России отсутствует интерес к нормализации отношений в ЕС. Он также выразил сожаление, что российские власти не захотели использовать эту возможность для начала конструктивного диалога.

Боррель допустил, что инициирует новые санкции против России. Он заявил Европарламенту, что может воспользоваться соответствующим правом. Он анонсировал обсуждение новых санкций и других мер сдерживания на встрече глав МИД стран Евросоюза. Она запланирована на 22 февраля, писал NEWS.ru.