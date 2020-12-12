Постпред РФ посоветовал ОБСЕ «руками не трогать» Крым

https://static.news.ru/photo/18efd2d4-3d44-11eb-b397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что РФ намерена «приземлять» фантазёров из западных стран, намеревающихся распространить на Крым работу Специальной мониторинговой миссии на Украине.

По его словам, российским представителям приходится постоянно давать понять западным коллегам, что им не стоит «трогать» полуостров.

Мы чётко каждый раз даём понять: дорогие друзья, руками не трогать, это не ваше, — сказал он.

Дипломат отметил, что украинская тема уже седьмой год не уходит из поля зрения ОБСЕ. По его словам, с начала кризиса на Украине в 2014 году миссия была развёрнута по всей стране, а не только на востоке в Донбассе. Однако он подчеркнул, что Крым — «уже давно субъект Российской Федерации», передаёт ТАСС.

Пока не очень доходит, но будем дальше «приземлять» фантазёров с их планами, чтобы СММ работала на крымском направлении, — заявил постпред.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не приглашал сопредседателей Минской группы ОБСЕ от США и Франции в Баку. Ранее они прибыли с визитом в азербайджанскую столицу, где их принял Алиев.