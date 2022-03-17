Постпред РФ в Женеве Гатилов: ООН утратила нейтральный статус

ООН и её правозащитные организации утратили нейтралитет, о чём свидетельствует доклад о ситуации в Белоруссии после президентских выборов 2020 года, подготовленный Управлением верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). Документ составлен в жанре голословных обвинений, приводит ТАСС слова постпреда при российском отделении всемирной организации в Женеве Геннадия Гатилова.

ООН и её правозащитные учреждения утратили свой нейтральный неполитизированный статус, — констатировал дипломат, выступая на 49-й сессии Совета ООН по правам человека.

Он также подчеркнул, что подготовленный УВКПЧ доклад подтверждает неготовность этого управления объективно и беспристрастно оценить ситуацию в Белоруссии. Гатилов обратил внимание на то, что за основу взяты интервью с неназванными свидетелями и жертвами, достоверность сведений которых не может быть подтверждена.

Кроме того, в докладе УВКПЧ ничего не сказано про противоправные действия организаторов массовых беспорядков, которые призывали к насильственному свержению власти.

Выборы главы государства состоялись в Белоруссии 9 сентября 2020 года. Действующий президент Александр Лукашенко одержал на них победу. После этого на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.