Постпред Крыма призвал внести Великобританию в список недружественных стран

Включить Великобританию в список недружественных России стран предложил после инцидента у берегов Крыма вице-премьер правительства полуострова, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Свою позицию он изложил в интервью РИА Новости.

По мнению Мурадова, «британско-натовская провокация» говорит о том , что к концу лета велика вероятность нагнетания напряжённости со стороны НАТО и усиления активности Украины по вопросу «деокупации» полуострова.

Судя по всему, соответствующие «тренировки» уже начинаются. Великобритания уже давно заслужила быть включённой в список недружественных государств, как и все участники покушения на нашу территориальную целостность. Инцидент с эсминцем тому подтверждение, — заявил Мурадов.

Постпред президента считает, что Великобритании отведут особую роль в антироссийской коалиции государств, которую создаёт Украина и которую предполагается созвать на международном саммите «Крымская платформа».

Пунктом номер один этой готовящейся большой провокации является свобода натовского судоходства в Чёрном море, — отметил Мурадов.

Ранее в России утвердили перечень недружественных государств. В него вошли США и Чехия.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.