Постпред Ингушетии при президенте РФ ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/a9504c2a-fb43-11ea-87c2-fa163e074e61_660.jpg Алаудин Боков Фото: postpredstvo.ru

Постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алаудин Боков ушёл в отставку по собственному желанию. На этом посту он проработал семь месяцев. Временно исполнять обязанности постпреда будет его первый заместитель Дина Ростова.

Алаудин Исаевич Боков завершил работу в постоянном представительстве Ингушетии при президенте РФ по собственному желанию, — сообщили ТАСС в пресс-службе постпредства.

По данным агентства «Эхо Кавказа», Боков может в ближайшее время перейти на работу в одну из федеральных структур. Его предшественник, Башир Мальсагов, также недолго пробыл на этом посту — с сентября 2019-го по февраль 2020 года.

Как писал NEWS.ru, в Кремле ещё не получили прошение со стороны белгородского губернатора Евгения Савченко об отставке. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее стало известно, что Савченко 17 сентября на закрытом совещании регионального правительства заявил, что принял решение досрочно уйти в отставку. Этот шаг связан с избранием на пост депутата Белгородской областной думы.