Постпред Чижов назвал доклад ЕП о России образцом вмешательства

Доклад Европарламента по отношениям с Россией — классический образец вмешательства во внутренние дела страны. И оно вызвано выборами в Госдуму. Об этом сообщил российский постпред при ЕС Владимир Чижов, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что Европа вмешивается и в избирательный процесс, и в политическую жизнь России. А доклад представили именно во время выборов в Госдуму, так как найдутся недовольные их проведением организации. При этом, по словам Чижова, выборы в странах ЕС — «странная и довольно унылая картина», государствам есть чему поучиться у России.

Сам документ представляет собой классический образец вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Его можно будет потом в учебниках цитировать, — отметил Чижов.

Он добавил, что авторы доклада утвердительно говорят о преступлениях российских спецслужб, например, об убийстве Бориса Немцова, и это обвинения без оснований.

Чижов также заявил о об откровенных глупостях и фактологических ошибках в докладе.

Например, Россию обвиняют в развале системы контроля над вооружениями, словно это Россия разорвала Договор о ракетах средней и меньшей дальности, словно это Россия первой вышла из Договора по открытому небу, — сказал он.

При этом Чижов уверен, что страны ЕС не смогут применить этот документ на практике. Если, к примеру, они не признают выборы в Госдуму, это ничего не изменит, потому что некоторые члены нынешнего состава парламента и так под санкциями. К тому же ЕС — не единство, а 27 разных стран со своей политикой.

Ранее Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией. Автор ранее называл его докладом о холодной войне с Россией.