https://static.news.ru/photo/46a8d43e-4667-11ea-8723-fa163e074e61_660.jpg Ольга Солодилова Фото: горсовет-керчь.рф

Обязанности руководителя керченского горсовета временно возложены на парламентария от «Единой России» Ольгу Солодилову. Об этом сказано в решении, принятом на внеочередной сессии органа.

Мая Хужина, которая ранее занимала эту должность, была отправлена в отставку из-за скандала с поздравлениями блокадников батоном хлеба.

На должность заместителя председателя Керченского городского совета избрать Солодилову Ольгу Станиславовну, депутата Керченского городского совета, и возложить на неё исполнение обязанностей председателя Керченского горсовета, — цитирует документ РИА Новости.

По словам первого вице-спикера парламента Крыма Ефима Фикса, глава городского совета будет избран на следующей неделе.

Партийная конференция пройдёт в ближайшее время. «Единая Россия» выдвинет кандидатуру, и на следующей неделе мы рассмотрим вопрос избрания председателя горсовета, — пояснил Фикс.

Скандал вокруг Хужиной разгорелся на прошлой неделе. 27 января она вместе с заместителями посетила 11 керчан, которые пережили блокаду Ленинграда. После этого местные СМИ рассказали, что чиновники вместе с Почётными грамотами Керченского городского совета вручили блокадникам по батону белого хлеба, назвав его «символическим».

Действия властей вызвали и шквал критики в соцсетях. От внимания пользователей не ушёл и контраст между ветеранами и чиновницами в шубах. После этого глава Крыма Сергей Аксёнов назвал историю «дикой» и потребовал снять с должностей причастных к этому инциденту.

Хужина в ответ заявила, что ситуацию неправильно истолковали. Экс-чиновница утверждает, что ветеранам вручили не обычные буханки, а собственноручно испечённые караимские пироги. При этом, по словам Хужиной, сама встреча проходила в доброй и гостеприимной атмосфере, но потом всё-таки подала в отставку.

Как писал NEWS.ru, ранее позицию Аксёнова по скандалу в Керчи оценили в Совфеде.