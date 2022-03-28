«Посреди войны»: Песков описал экономическое положение России

Россия в настоящее время существует в недружественной реальности и чувствует себя «посреди войны» в экономике и торговле. Об этом в интервью американскому каналу PBS заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, стране необходимо адаптироваться к новым условиям.

Нам нужно адаптироваться к новым условиям. К сожалению, эти условия достаточно недружественные. Они для нас вражеские... Мы в России чувствуем себя посреди войны. Страны Западной Европы, США, Канада, Австралия, они ведут против нас войну в торговле, в экономике, в изъятии нашего имущества, в изъятии наших средств, блокировке наших финансовых отношений. Нам нужно адаптироваться к новой реальности, — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия не намерена бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Он также уточнил, что в случае отсутствия оплаты за поставки энергоресурсов, то Европа может остаться без газа. По его словам, окончательное решение по этому вопросу ещё не принято.

Также Песков опроверг слухи о том, что российские власти якобы допускают возможность национализации имущества и компаний российских предпринимателей вслед за зарубежными. Он заявил, что это «чистая утка», и порекомендовал не реагировать на подобные слухи.