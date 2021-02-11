Поспред РФ в ОБСЕ пожаловался на удаление ролика о протестах

https://static.news.ru/photo/6590313c-6c89-11eb-8af3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Постоянный представитель России при ОБСЕ заявил, что видеохостинг YouTube удалил сделанный российской делегацией видеоролик, в котором показано, что силовики в ходе протестных акций в Москве действуют мягче, чем их западные коллеги во время массовых беспорядков.

Мы не претендуем на такую популярность, но и наш видеоролик о протестах в регионе ОБСЕ, показанный в Постоянном совете, был поспешно удалён YouTube, — передаёт ТАСС.

28 января он выступил на заседании Постоянного совета и рассказал о свободе собраний в регионе ОБСЕ, членом которого является Россия. Он показывал видеозапись, на которой показаны действия силовиков в странах Запада и в РФ. Сейчас этот ролик удалён с YouTube.

При этом YouTube регулярно подвергает санкциями ролики с насилием вне зависимости от их проихождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское диппредставительство в Риге прокомментировало запрет на ретрансляцию в Латвии телеканала «Россия-РТР», введённый Национальным советом по электронным СМИ. Телеканал исключают из сетки вещания сроком на один год.