https://static.news.ru/photo/244264fa-c516-11e9-b1af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что человечество оказалось в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций Вашингтона.

Мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от неконтролируемой и никак не регламентируемой гонки вооружений, — подчеркнул политик, выступая на экстренном заседании Совета Безопасности по вопросу ракетных испытаний США.

21 августа исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти признался, что США работают над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой радиусом действия, который ранее был запрещён Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

При этом Североатлантический альянс считает Россию виновной в прекращении действия ДРСМД, даже несмотря на испытания США крылатой ракеты, создание которой противоречит ДРСМД. Об этом сообщили в пресс-службе НАТО, писал News.ru.