Посольство: заместитель посла России в США покинул страну в конце января

Заместитель посла РФ в Вашингтоне покинул США в конце января 2022 года, заявили в американском посольстве в Москве, передают «Известия». Накануне стало известно о высылке заместителя главы американской дипмиссии в Москве Барта Гормана. Вашингтон намерен ответить на этот шаг.

В посольстве США пояснили , что заместитель главы российской дипмиссии в Вашингтоне покинул страну в связи с «истечением срока его командировки».

Ранее пресс-атташе американского посольства Джейсон Рeбхольц заявил, что Вашингтон рассматривает возможность ответных мер после высылки из России заместителя посла CША в Москве Барта Гормана.

Он назвал данные действия «эскалационным шагом», отметив, что Горман имел действующую визу и пробыл в России менее трёх лет.

До этого в Госдепартаменте США заявили российским дипломатам, что посол России Анатолий Антонов будет вынужден уехать из США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Кроме того, посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов.