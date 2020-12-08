Посольство в Норвегии назвало обвинения России в кибератаке неприемлемыми

https://static.news.ru/photo/daee3084-396f-11eb-90a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans-Peter Marschallmagebroker.com/Global Look Press

Российские дипломаты в Осло отреагировали на обвинения в причастности Москвы к кибератакам на парламент Норвегии, назвав их неприемлемыми.

Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем — никаких доказательств причастности к ней России не найдено. Обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы, — цитирует РИА Новости российских дипломатов.

В посольстве отметили, что Россия, в отличие от норвежских политиков, дорожит дружбой и сотрудничеством с народом этой скандинавской страны.

Дипломаты подчеркнули, что ранее никакой информации об источниках атак из российского пространства не поступало. В посольстве призвали правительство Норвегии использовать порядок действий на случай возникновения компьютерных инцидентов.

Ожидаем прояснения позиции компетентных норвежских ведомств относительно взаимодействия с Россией и их реакции на переданные ранее сообщения о компьютерных атаках и инцидентах, — заявили российские дипломаты.

Ранее Полицейская служба безопасности Норвегии (PST) заявила, что кибератаку на норвежский парламент в августе 2020 года провели хакерские группы, связанные с Россией. Отмечалось, что достаточных доказательств этого нет. Тогда говорилось, что были взломаны ящики электронной почты ряда политиков.

Как писал NEWS.ru, в Госдуме назвали обвинения Норвегии очередной антироссийской страшилкой, которая не имеет под собой никаких оснований. Член комитета по международным делам Сергей Железняк подчеркнул, что ему не хочется думать, что в Осло включились в параноидальную «охоту на ведьм».