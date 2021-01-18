Посольство США в Москве отреагировало на арест Навального

https://static.news.ru/photo/fd87822e-59a1-11eb-b31d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Арест оппозиционного политика и блогера Алексея Навального вызывает серьёзные вопросы о справедливости и прозрачности российской судебной системы. Таким образом прокомментировали в американском посольстве решение суда заключить Навального под стражу на 30 дней.

Власти РФ задержали Навального на 30 суток, затянув предоставление ему доступа к адвокату и организовав проведение поспешного закрытого слушания. Это ставит серьёзные вопросы о соблюдении процессуальных норм, справедливости, прозрачности судебной системы РФ в деле Навального, — говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Германии. На следующий день на заседании суда в отделении полиции в Химках было принято решение арестовать блогера на 30 суток. Судебное заседание о нарушении оппозиционером испытательного срока по делу «Ив Роше» назначено на 29 января.

По версии ФСИН, Навальный отказывается исполнять обязанности, возложенные на него судом по делу «Ив Роше», и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. С 29 декабря блогер был объявлен в розыск. В ведомстве заявили, что задержат политика после его прибытия в Россию, что и произошло на паспортном контроле в Шереметьево.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отменил ежедневный конференц-колл с журналистами в день ареста блогера Алексея Навального. Один из журналистов кремлёвского пула рассказал, что пресс-конференция была запланирована в районе полудня, но в 16:30 участники узнали, что её не будет.