Посольство США в Белоруссии предупредило граждан об «активности России»

Посольство США в Белоруссии опубликовало сообщение для находящихся в стране американцев с просьбой соблюдать осторожность и бдительность в связи «необычной активностью России» близ украинских границ. Диппредставительство также рекомендовало гражданам воздержаться от демонстраций, путешествий и рассматривать возможность отъезда.

Посольство США напоминает гражданам США о необходимости проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряжённостью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Белоруссией, — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство рекомендовало избегать демонстраций и рассматривать вариант отъезда в случае «возможной чрезвычайной ситуации». Там также напомнили, что рекомендации по поездкам в Белоруссии находятся на уровне «4: не путешествовать». По данным ведомства, это связано с произвольным применением законов и риска задержания, а также из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипломатического персонала и членов семей дипломатов из посольства на Украине. Там также рекомендовали американцам на Украине уже сейчас рассмотреть варианты отъезда, используя коммерческие или частные виды транспорта.