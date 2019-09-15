https://static.news.ru/photo/5af20694-d7b4-11e9-88b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан уже восемь месяцев провёл в следственном изоляторе, а доказательств его правонарушения так и не было предоставлено, заявили в посольстве Соединённых Штатов в Москве. Дипломаты призвали российские власти отпустить задержанного.

Соответствующее заявление появилось в Twitter дипмиссии.

Пора прекратить держать в изоляции Пола Уилана. Отпустите Уилана домой, — подчёркивается в сообщении.

Члены Сената и Конгресса США внесли резолюции, призывающие Россию представить достоверные доказательства или освободить #PaulWhelan . Восемь месяцев в СИЗО Лефортово, а доказательств все нет. Пора прекратить держать в изоляции Пола Уилана. Отпустите #PaulWhelan домой. @MID_RF — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 15 сентября 2019 г.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что задержанный получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Это считается гостайной.

Обвиняемый же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержится информация культурного значения.

Ранее следствие предъявило Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции. Его адвокат Владимир Жеребёнков тогда отметил, что суть нынешних претензий несущественно отличается от предыдущих и не является убедительной, писал News.ru.