Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан уже восемь месяцев провёл в следственном изоляторе, а доказательств его правонарушения так и не было предоставлено, заявили в посольстве Соединённых Штатов в Москве. Дипломаты призвали российские власти отпустить задержанного.
Соответствующее заявление появилось в Twitter дипмиссии.
Пора прекратить держать в изоляции Пола Уилана. Отпустите Уилана домой, — подчёркивается в сообщении.
Члены Сената и Конгресса США внесли резолюции, призывающие Россию представить достоверные доказательства или освободить #PaulWhelan. Восемь месяцев в СИЗО Лефортово, а доказательств все нет. Пора прекратить держать в изоляции Пола Уилана. Отпустите #PaulWhelan домой. @MID_RF
Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря 2018 года. Он является гражданином Ирландии, Канады, США и Великобритании. Следствие считает, что задержанный получил флешку с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств. Это считается гостайной.
Обвиняемый же утверждает, что думал, будто на переданном ему носителе содержится информация культурного значения.
Ранее следствие предъявило Уилану обвинение в шпионаже в окончательной редакции. Его адвокат Владимир Жеребёнков тогда отметил, что суть нынешних претензий несущественно отличается от предыдущих и не является убедительной, писал News.ru.