Посольству США временно разрешили нанимать россиян

https://static.news.ru/photo/062c0f54-b4a0-11eb-9d3c-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Власти России проинформировали посольство США о намерении отложить запрет на наём местных граждан. Об этом сообщили в дипмиссии.

Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наём местных граждан, — сказано в заявлении посольства.

Там заявили, что на месяц продлевают оказание ряда постоянных консульских услуг для американских граждан, проживающих в РФ. Ранее сообщалось, что посольство из-за сокращения дипперсонала с 15 июня ограничит эту практику. В дипмиссии заявили, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. Москва ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.

Ранее стало известно, что посольство США в Москве на 75% сокращает штат сотрудников и с 12 мая сводит к минимуму оказание консульских услуг. В частности, будет прекращена выдача неиммиграционных виз для недипломатов, не будет осуществляться деятельность по выдаче и замене документов, в том числе паспортов США. Кроме того, американским гражданам, у которых истекает срок визы, рекомендовано покинуть Россию до 15 июня.