Посольство России в США покинут ещё 28 дипломатов

Посольство России в США к 30 июня должны будут покинуть ещё 28 дипломатов. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live». Такое решение было принято после консультаций о нормализации работ диппредставительств, которые прошли в Вене и закончились безрезультатно.

К 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены уехать из Соединённых Штатов Америки, — сказал Антонов.

Консультации о нормализации посольств представители РФ и США провели в Вене 3 февраля. По словам посла, они закончились безрезультатно. Как рассказал Антонов, Россия приехала на переговоры с позитивной программой, направленной на снятие всех ограничений для деятельности российских и американских дипломатов, но получила негативный ответ

Ранее из США уже были выдворены 27 российских дипломатов. Как признался посол, это были настоящие высылки, сопровождавшиеся угрозой ареста.

Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США. И на наш вопрос, что будет с нашими дипломатами, если мы не уедем, было сказано: мы арестуем вас на следующий день в городе и отправим в соответствующее учреждение, — рассказал Антонов.

Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между РФ и США, он подчеркнул, что данный вопрос находится в компетенции главы государства. От себя же посол добавил, что российское диппредставительство будет работать, пока это останется возможным.

Мы будем работать здесь до последнего дипломата и делать всё, чтобы отстоять национальные интересы, пытаясь при этом нормализовать российско-американские отношения, — сказал Антонов.

Ранее Антонов сообщил, что Москва ожидает новые санкции от Вашингтона. Дипломат отметил, что в Соединённых Штатах Америки есть полный консенсус по поводу того, что ограничительные меры против РФ нужны. Вопрос лишь в их объёме и сроках.