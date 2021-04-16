Посольство России отреагировало на выдворение дипломата из Киева

https://static.news.ru/photo/e1afdef2-9f97-11eb-baeb-96000091f725_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В посольстве России в Киеве пока не получали документов о выдворении старшего дипломата посольства.

Мы пока по официальным каналам ничего не получали, — об этом рассказали журналистам РИА Новости в дипучреждении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Дипломат интересовался закрытыми базами автомобильных номеров, а также базой ФСБ и базой уголовных дел. Об этом говорится на видеозаписи, опубликованной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ. Позже консула отпустили, поскольку он обладает дипломатическим иммунитетом, но он должен покинуть Россию в течение 72 часов начиная с 19 апреля. В МИД Украины ответили на это аналогичным шагом: старший дипломат посольства РФ в Киеве должен в течение 72 часов покинуть страну.

Политический консультант, аналитик и эрудит Анатолий Вассерман считает, что Сосонюк может быть связан со сторонниками украинской молодёжной группировки МКУ, которая действовала на территории России.

Как писал NEWS.ru, на Украине назвали инцидент с консулом провокацией российской стороны. Заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что консул должен был встретиться со своей знакомой, которая создала провокационную ситуацию, пытаясь передать ему информацию, за которой он никогда не обращался.