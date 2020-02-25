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Глава МИД РФ Сергей Лавров в Женеве за закрытыми для представителей СМИ дверями побеседовал с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Ещё одним участником встречи был спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что на встрече Сергея Лаврова и Антониу Гутерриша должна была обсуждаться ситуация в Идлибе. Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за...