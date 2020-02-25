Раскрутка новой спирали спекуляций о мнимом российском вмешательстве в выборы США вызвало глубокую озабоченность посольства РФ в Вашингтоне. В дипмиссии считают, что данный миф эксплуатируется американскими политическими силами для достижения своих оппортунистских целей.
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По мнению российских дипломатов, отношения двух стран уже испорчены из-за антироссийской составляющей в межпартийной борьбе в США.
Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения, — говорится в заявлении дипмиссии.
Дипломаты также опять подтвердили готовность Москвы к обсуждению с Вашингтоном вопросов информационной безопасности.
Ранее NEWS.ru сообщал, что американские сенаторы-демократы требуют ввести новые санкции против России и её лидера Владимира Путина за «вмешательство в выборы» в 2020 году. Требование направлено госсекретарю США Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину. Сенаторы призывают Помпео и Мнучина «определиться» и «нацелить санкции» на всех, кто решил продолжить «вмешательство в выборы».
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