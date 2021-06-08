Посольство РФ в США назвало учения Arctic Challenge провокационными

https://static.news.ru/photo/b4377eb0-7ce6-11e9-8151-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Провокационными назвало посольство РФ в США учения Arctic Challenge, которые будут проводиться с участием Соединённых Штатов. Свою позицию российское диппредставительство озвучило в своём аккаунте в Twitter.

По мнению российских дипломатов, арктические учения, проводимые в подобном формате, не способствуют укреплению доверия в Европе и расходятся с заявлениями Вашингтона о «безальтернативности задачи обеспечения устойчивого и мирного развития арктического региона».

Манёвры Arctic Challenge с участием ВВС США в Европе (USAFE) провокационны, — говорится в сообщении посольства РФ.

Учения Arctic Challenge проводятся раз в два года. Традиционно в них участвуют представители ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии. Эти учения являются одними из крупнейших с использованием боевой авиации в Европе.

Предполагается, что США направит для участия в учениях отряд морской пехоты, куда войдут 10 многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet в сопровождении воздушных танкеров KC-130 и самолётов 452-й морской авиационной транспортной эскадрильи (VMGR-452). Также в Финляндию доставят порядка 250 американских морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что российские вертолёты Ми-24 в Калининградской области отработали уничтожение ракетами и авиабомбами кораблей условного противника.